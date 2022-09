Die russische Schwarzmeerflotte hat einige ihrer U-Boote vom Hafen Sewastopol auf der Krim nach Noworossijsk in der Region Krasnodor im Süden Russlands verlegt, teilte das britische Militär am Dienstag mit. Die Verlegung sei wahrscheinlich auf die jüngste Änderung der lokalen Sicherheitsbedrohungsstufe angesichts der erhöhten ukrainischen Langstreckenschlagskapazität zurückzuführen, so das Verteidigungsministerium in seinem täglichen Nachrichten-Update auf Twitter.