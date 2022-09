New York wird in dieser Woche wieder zur großen Weltbühne. Staats- und Regierungsspitzen aus aller Welt kommen zur Generaldebatte der 77. UNO-Vollversammlung, die ab Dienstag an den Ufern des Hudson Rivers abgehalten wird. Für Österreich werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg ihre Auftritte haben und zahlreiche bi- sowie multilaterale Treffen absolvieren.