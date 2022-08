Selenskij: Wir geben den Russen "eine auf die Fresse"

Sechs Monate nach Kriegsbeginn wählt der ukrainische Präsident Selenskij wenig diplomatische Worte.

Wegen wichtiger Feiertage wächst in Kiew wächst die Nervosität vor möglichen russischen Raketenangriffen. Am Dienstag beging die Ukraine den Tag ihrer blau-gelben Staatsfahne. Heute ist Unabhängigkeitstag. Das Datum fällt zusammen mit einem halben Jahr der russischen Invasion. Der ukrainische Militärgeheimdienst mahnte die Bürger zu erhöhter Vorsicht, jegliche Großveranstaltungen wurden abgesagt.





Die USA warnen Russland vor verstärkten Angriffen gegen zivile Ziele in den kommenden Tagen in der Ukraine. "Abschließend möchte ich meine russischen Kollegen daran erinnern, dass die Welt zuschaut, während sich der Tag der Unabhängigkeit der Ukraine nähert", sagte der stellvertretende amerikanische UNO-Botschafter Richard Mills am Dienstag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. "Das sollte nicht nötig sein zu sagen, aber bitte bombardieren sie keine Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser oder Heime".

Russland zeige durch seine Angriffe und Gewalttaten, dass es nicht verhandeln wolle, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij zum Abschluss der sogenannten Krim-Plattform am Dienstagabend. Die Ukraine versuche vergeblich der Welt klarzumachen, dass Russland nicht an Dialog denke. "Sie haben beschlossen, unser Land zu besetzen", sagte er auf Russisch. "Als sie das 2014 beschlossen haben, hat die Welt ihnen nicht einfach eins auf die Fresse gegeben, und so sind sie weiter und weiter und weiter gegangen. Aber wir geben ihnen auf die Fresse."

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einem Nachlassen der militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine. "Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es verlangt harte Arbeit", sagte Stoltenberg in einem Interview mit dem Nachrichtenportal "ZDFheute.de“. Er setze sich in Zusammenarbeit mit anderen Staats- und Regierungschefs der Allianz in Europa und Nordamerika dafür ein, weiterhin Unterstützung sicherzustellen, sagte der Nato-Generalsekretär. Gerade erst hätten die USA weitere 800 Millionen US-Dollar für Waffenlieferungen an die Ukraine freigegeben.