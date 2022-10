Ukraine rückt angeblich am Westufer des Dnipro vor

Die Ukraine beanspruchte am Sonntag die vollständige Kontrolle über Russlands östlichen Logistikknotenpunkt Lyman , ihren bedeutendsten Sieg auf dem Schlachtfeld seit Wochen, und schuf damit die Voraussetzungen für weitere Vorstöße, die darauf abzielen, Russlands Nachschublinien für seine angeschlagenen Truppen auf eine einzige Route zu reduzieren. Mehr dazu.

Die Rückeroberung Lymans ist der erste größere militärische Sieg der Ukraine in den am Freitag von Russland annektierten Gebieten. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte die vom Westen als völkerrechtswidrig bezeichnete Annexion der Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson am Freitag vollzogen.