Papst Franziskus fordert eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine. An die Präsidenten beider Länder gerichtet erklärte der Heilige Vater, sie müssten einen Weg aus der Krise finden. Es sei "absurd", dass die Welt mit einer atomaren Bedrohung konfrontiert sei. An Putin gerichtet sagte Franziskus, dieser solle die "Spirale der Gewalt und des Todes" aus "Liebe für sein eigenes Volk" beenden. Selenskij solle wiederum jedem "ernsthaften Friedensvorschlag" offen gegenüberstehen. Mehr dazu.