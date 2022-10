Ukrainische Truppen erreichen Stadtrand von Lyman

Ukrainische Soldaten kletterten am Samstag auf ein Fahrzeug mit der ukrainischen Flagge am Rande der östlichen Stadt Lyman, einer langjährigen russischen Bastion, die Kiew nach eigenen Angaben eingekreist hat, wie ein vom Stabschef des Präsidenten veröffentlichtes Video zeigt. "1. Oktober. Wir werden unsere Staatsflagge entrollen und sie auf unserem Land aufstellen. Lyman wird die Ukraine sein", sagte einer der Soldaten, bevor er die Flagge an das Willkommensschild "Lyman" auf dem Weg in die Stadt befestigte.