Ukrainischer Gouverneur: Massengrab in befreitem Lyman entdeckt

In den Niederlanden ist einem Bericht vom Freitag zufolge ein 55-Jähriger wegen Verdachts auf verbotenen Technikschmuggel zugunsten Russlands in Haft. Der Mann, der bereits Ende September festgenommen worden war, soll auf nicht näher genannte Weise unter anderem Computerchips an Russen verkauft haben. Sie seien auch zum Bau von Waffen geeignet, hieß es. Bekannt ist, dass Russland bemüht ist, über verbündete Mächte wie China und Nordkorea, vor allem aber undercover über Scheinfirmen und Agenten auf dem offenen Markt und Schwarzmarkt versucht, elektronische Teile etwa japanischer, südkoreanischer, französischer, holländischer und amerikanischer Fertigung zu beschaffen, die tatsächlich schon bisher in russischen Systemen verbaut wurden, von Radar und Funkgeräten über optische Geräte von Panzern bis hin zu Marschflugkörpern. Drehscheiben solcher Geschäfte sind z. B. Tschechien, Serbien, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien.