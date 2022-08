USA erwarten verstärkte Angriffe auf ukrainische Infrastruktur

Auch am Montag war die russische Flugabwehr auf der Krim gegen mutmaßliche ukrainische Drohnen im Einsatz. Über Sewastopol, dem Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, hörten Anrainer Explosionen. In Kiew kündigte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an, die Intensität solcher Angriffe werde zunehmen.