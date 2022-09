Zwei IAEA-Inspektoren sollen offenbar in Saporischschja bleiben

Die Delegation der UN-Atombehörde IAEA setzt ihre Mission am Kernkraftwerk Saporischschja fort. Zwei Inspektoren sollen nach russischen Angaben dauerhaft bleiben. Der ukrainische Betreiber hat allerdings Zweifel an einer neutralen Begutachtung. IAEA-Chef Rafael Grossi wird am Abend in Wien vor die Presse treten.

AKW Saporischschja

Die Inspekteure der Internationalen Atomenergie-Behörde IAEA setzen heute ihre Mission auf Europas größtem Atomkraftwerk fort . „Wir haben uns heute eine ganze Menge angesehen und mit der ersten Bewertung begonnen. Für mich beginnt die Arbeit jetzt" , sagte Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, am Donnerstagabend. Er wird nach seiner Rückkehr aus der Ukraine noch heute Abend vor die Presse treten. Dafür ist für 20.00 eine Pressekonferenz auf dem Flughafen Wien geplant.







Zwei IAEA-Inspektoren werden nach russischen Angaben dauerhaft im Kernkraftwerk bleiben. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf einen russischen Botschafter in Wien.

Der ukrainische Betreiber des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja äußert allerdings Zweifel an einer neutralen Begutachtung des Kraftwerks. Aufgrund des russischen Einflusses sei eine unabhängige Bewertung durch die IAEA schwierig, so Energoatom. Zudem werde der IAEA-Delegation der Zutritt zum Krisenzentrum der Anlage verwehrt.





"Leider haben wir das Wichtigste von der IAEA noch nicht gehört, nämlich die Aufforderung an Russland, die Anlage zu entmilitarisieren", räumte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij ein. "Ich hoffe, dass sich die Mission an unsere Vereinbarungen hält und dass sie den Interessen der gesamten internationalen Gemeinschaft dient".

Kämpfe / Militär

Im Süden der Ukraine gehen britischen Geheimdiensten zufolge die schweren Kämpfe weiter - auch in dem Bezirk Enerhodar. Dort liegt auch das unter russischer Kontrolle stehende Atomkraftwerk Saporischschja. Bei der am Donnerstag von Russland begonnenen Militärübung Wostok im Osten des Landes nehmen den Angaben zufolge nicht mehr als 15.000 Soldaten teil. Russland hatte von 50.000 Teilnehmern gesprochen.





Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilte das Kommando "Süd" des ukrainischen Militärs am Freitag auf Facebook mit. Daneben soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ein Depot zerstört worden sein.





Russische Streitkräfte haben nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten ukrainische Zivilisten in Gebiete unter Russlands Kontrolle zwangsumgesiedelt. Viele der Betroffenen seien auf der Flucht vor Kämpfen gewesen, heißt es in einem Bericht von Human Rights Watch (HRW). Zwangsumsiedlungen seien „eine schwere Verletzung des Kriegsrechts, die auf ein Kriegsverbrechen und ein mögliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen".





Wirtschaft/Diplomatie

Nach dem Ende eines dreitägigen Lieferstopps sind für Samstag Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Das geht aus vorläufigen Daten der Website der Nord Stream AG hervor. Der Umfang entspricht den Lieferungen vor der Unterbrechung , also etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge und damit täglich 33 Millionen Kubikmeter Erdgas.

Ein Frachter mit mehr als 3000 Tonnen Mais aus der Ukraine an Bord hat nach technischen Problemen zeitweise den Bosporus blockiert . Das 173 Meter lange Schiff wurde der Reederei Tribeca zufolge Freitagfrüh zu einem Ankerplatz nach Istanbul geschleppt, nachdem es am Donnerstagabend nach einem Ruderausfall kurzzeitig auf Grund gelaufen war. Dabei hatte es die Meerenge blockiert, die das Schwarze Meer mit dem Marmarameer und darüber hinaus mit dem Mittelmeer verbindet.

Das russische Außenministerium hat die von der EU angekündigte Aussetzung des Visa-Abkommens scharf kritisiert und mögliche Gegenmaßnahmen angekündigt. Ein Kreml-Sprecher sprach von einer „lächerlichen Entscheidung."





Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu wirft der Ukraine erneut vor, das Atomkraftwerk Saporischschja zu beschießen und damit eine nukleare Katastrophe in Europa zu riskieren. Russland habe keine schweren Waffen am Gelände des AKWs gelagert, weist Schoigu entsprechende Aussagen der Ukraine und des Westens zurück. "Ich hoffe, dass sich das Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA davon überzeugt"

