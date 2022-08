Mitreden: Will die Jugend von heute nicht mehr revoltieren?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • In der Coronakrise • Die Presse/Clemens Fabry

Ist die Jugend von heute spießig geworden? Manche Trends lassen darauf schließen. Welches Bild haben Sie von der jungen Generation? Diskutieren Sie mit!

Man muss nicht das berühmte Sokrates-Zitat zur frechen „Jugend von heute“ bemühen. Die Kritik an Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist seit Jahrtausenden eine Konstante. Mal sind die Jungen zu unpolitisch, mal zu politisch, sie sind verwöhnt, sie wollen nicht arbeiten, hören nicht auf Autoritäten oder sind zu autoritätshörig.

Karl Gaulhofer philosophierte unlängst im Feuilleton über den Trend, auf Kaugummis zu verzichten. Er spannt den Bogen weiter und fragt: „Gibt es neue, frechere, offenere Formen, sich im täglichen Leben gegen die Reifen aufzulehnen?“ Und antwortet: „Wir sehen sie nicht, im Gegenteil. Der Konsum von Zigaretten geht ebenfalls zurück. Gekifft wird zwar mehr als früher, aber eher verschämt klandestin, ohne jede offene Provokation, wie ja auch das Kraut selbst sanft macht.“

Gaulhofer schreibt weiter: „Es beschleicht uns ein Verdacht: Die Jungen wollen gar nicht mehr revoltieren." Sozialforscher würden sogar einen Trend erkennen, wonach die Jugend nicht einmal mehr Sex wolle. Nur für moralische Entrüstung sei sie noch zu haben, schreibt Gaulhofer weiter, etwa wenn es um die kulturelle Aneignung von Rastalocken geht. (Mehr dazu lesen Sie hier von Thomas Kramar)

Eva Dinnewitzer antwortet in einer Glosse auf Gaulhofers Thesen. Sie meint: „Es mag sein, dass wir, die Jungen, es verglichen mit unserer Eltern-Generation gemächlicher angehen. Pornos, Kiffen, Rock’n’Roll, alles schon einmal da gewesen. Es wäre aber wohl keine Revolte, selbiges Verhalten zu wiederholen.“ Und weiter: „Sollten 'die Jungen' weniger Sex haben, dann vielleicht, weil man sich bemüht, nur noch jenen zu haben, den man wirklich will."

Was beschäftigt die „Generation Z“ in Österreich? In einer groß angelegten Studie von Ö3 und Sora versuchte man heuer, Antworten darauf zu finden. Krieg ist demnach die mit Abstand größte Sorge der 16- bis 22-Jährigen, gefolgt vom Klimawandel. Und: Das Vertrauen in die Politik ist - auch wegen der Pandemie - sehr niedrig. 71 Prozent gehen davon aus, dass ihre Generation den Corona-Schuldenberg abtragen muss. Nicht einmal einer von zehn fühlt sich von der Politik gut vertreten. Allerdings sehen auch 46 Prozent sich als Generation Aufbruch – eine Generation, die die Welt neu denkt. Die große Sehnsucht der Generation Z ist daher vor allem: „weniger Sorgen und mehr Leben.“ Mehr Details lesen Sie im Bericht von Bernadette Krassay.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Ist die Jugend von heute spießig geworden? Was hat sich im Vergleich zu früher geändert? Welches Bild haben Sie von der jungen Generation?