Sechs Monate Krieg in der Ukraine: Wozu ist Putin noch fähig?

Der Militärexperte Franz-Stefan Gady über bevorstehende Offensiven, "nützliche Idioten", was die Waffenlieferungen und Sanktionen wirklich bringen und warum es für Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau noch viel zu früh ist.

Im Gespräch mit David Freudenthaler ordnet der Militäranalyst und Politikberater die verschobenen Kräfteverhältnisse an der Front ein, erklärt, warum wir den Krieg durch die westliche Brille verzerrt wahrnehmen und zieht Parallelen zum ersten und zweiten Weltkrieg.

Gast: Franz-Stefan Gady, Politikberater und Analyst am Institute for International Strategic Studies (IISS) in London

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: Zeit im Bild

Mehr zum Thema:

>>> Eine Bilanz des Abnutzungskriegs in der Ukraine

>>> Wie der Ukraine-Krieg enden kann – und warum es noch nicht so weit ist

Presse Play Information „Presse Play - Was wichtig wird" ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint vier Mal die Woche, von Dienstag bis Freitag, jeden Morgen um 6 Uhr.



Alle weiteren Podcast-Folgen finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast



Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com