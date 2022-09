Hoßplatz: Von der Kunst, heute Stadtpolitiker zu sein

Kennen Sie den Ulli-Sima-und-Georg-Papai-Park? Eine Nachschau in Wien Floridsdorf.

Kennen Sie den Ulli-Sima-und-Georg-Papai-Park? Gewiss, schwer vorstellbar scheint's aufs Erste, einen solchen Park könnte es geben, sind doch sowohl Wiens Stadträtin für Innovation, Stadtplanung und Mobilität wie auch der Bezirksvorsteher Floridsdorfs allgemeiner Meinung nach gegenwärtig noch im Amt, was eine entsprechende Namensgebung von Vornherein unmöglich macht. Auch ein Blick in einschlägige Stadtverzeichnisse fördert keine Anlage solchen Namens zutage.

Und doch, wie anders ließe sich deuten, was die Besucher des kleinen Grüns empfängt, das am Floridsdorfer Hoßplatz für Wohlgefühle sorgt? Da steht sie, die Informationstafel zum dortigen Wer, Was und Wie – und als Auffälligstes daran grüßt ein Doppelporträt der Genannten von der Tafel, wie sie aus irgendeinem anderen Grün in die Kamera eines Fotografen lächeln.