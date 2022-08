(c) Netflix

Craig ermittelt wieder: "Glass Onion: A Knives Out Mystery" kommt im Dezember.

Eine Neuverfilmung des Literaturklassikers von Erich Maria Remarque kommt Ende Oktober. Zu Weihnachten ist Daniel Craig wieder als Ermittler Benoit Blanc zu sehen.

In letzter Zeit hörte man Netflix eher wenig Positives: Der Streaming-Marktführer verlor Kunden, während Rivalen wie Disney kräftig zulegten. Nun wird die Werbetrommel gerührt - und es gibt interessante Nachrichten über Filmstarts im Herbst und Winter.

Die erste deutsche Verfilmung des Literaturklassikers "Im Westen nichts Neues" ist ab dem 28. Oktober bei Netflix zu sehen. Davor ist ein Start in ausgewählten Kinos ab 29. September geplant. In der Hauptrolle ist der Wiener Schauspieler Felix Kammerer vom Burgtheater zu sehen. Weitere Rollen spielen unter anderem Albrecht Schuch, Daniel Brühl und Devid Striesow.

Der Film ist eine der Einreichungen für die Wahl des deutschen Beitrags für den Auslands-Oscar. Die Auslandsvertretung des deutschen Films, German Films, will am Mittwoch bekanntgeben, welcher Film aus Deutschland nominiert wird. "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque gilt als Klassiker der Anti-Kriegsliteratur und wurde nach seiner Veröffentlichung 1929 sofort zum Bestseller. Das Buch schildert die Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten.

Regisseur und Drehbuchautor Edward Berger ("Deutschland 83") sei es wichtig gewesen, nun erstmals die deutsche Perspektive einzunehmen: "Ein Gefühl wird uns ein Leben lang begleiten: Das Gefühl des Erbes von zwei Kriegen", sagte er laut Mitteilung. "Unser Blick auf den Krieg ist geprägt von Gram und Scham, von Verwüstung und Schuld. Da bleibt nichts Positives, kein Funken Heldenhaftigkeit zurück." Er denke, "dass diese sehr spezifische, deutsche Perspektive womöglich auch interessant für Menschen in anderen Ländern sein könnte. Gerade jetzt."

"Knives Out"-Fortsetzung mit Daniel Craig

Die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" mit Daniel Craig als Privatdetektiv ist zu Weihnachten bei Netflix zu sehen. Der Streamingdienst kündigte den weltweiten Start von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" für den 23. Dezember an. Der Kinostart werde später bekanntgegeben, hieß es.

Regisseur Rian Johnson verlegt den Tatort nun von einem Landhaus im US-Staat Massachusetts auf eine griechische Insel. Dort hat ein Tech-Milliardär (Edward Norton) seine besten Freunde eingeladen, als plötzlich ein Mordfall passiert. Neben Craig als Ermittler Benoit Blanc und Norton spielen unter anderem Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson und Dave Bautista mit. Den Titel "Glass Onion" habe er von einem Beatles-Song aus dem Jahr 1968 übernommen, teilte Johnson mit.

Johnson hatte "Knives Out" mit einer Starbesetzung um Craig, Christopher Plummer, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson und Ana de Armas im Stil eines Agatha-Christie-Krimis 2019 für preiswerte 40 Millionen Dollar im US-Staat Massachusetts gedreht. Weltweit spielte der Film mehr als 311 Millionen Dollar ein.

(APA/dpa/red.)