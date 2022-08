Höchste Zahl an einem Tag seit Beginn der Aufzeichnungen 2018. Insellage schützt Großbritannien kaum noch vor Ansturm, französische Behörden schauen ebenfalls weg.

Die Lage als Insel ist Großbritannien offenbar kaum noch hilfreich gegen den Ansturm illegaler Migranten: Gezählte 1295 Personen haben allein am Montag in kleinen Booten den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Dies sei die höchste Zahl an einem Tag seit Beginn der Aufzeichnungen 2018, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. 27 Boote seien entdeckt worden. Bisher unternahmen damit heuer mehr als 22.600 Menschen die gefährliche Überfahrt, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt zählten die britischen Behörden im vergangenen Jahr rund 28.500 Überquerungen. Der Ärmelkanal, an der schmalsten Stelle nahe Calais/Dover rund 34 Kilometer breit, ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Die illegalen Überfahrten, die seit Brexit und Pandemie unter anderem aufgrund strengerer Kontrollen auf den Fähren und im Tunnel unter dem Kanal zugenommen haben, sind der konservativen Regierung in London ein Dorn im Auge.

Die Kontrolle über die eigenen Grenzen zu gewinnen, war eines der zentralen Versprechen der Brexit-Kampagne. Die Briten wollen daher bestimmte Asylsuchende verschiedener Nationalitäten nach Ruanda ausfliegen. Die Vereinten Nationen sehen in dem umstrittenen Pakt mit dem ostafrikanischen Land einen Bruch internationalen Rechts. Im November 2021 kam es im Ärmelkanal zu einem tragischen Unglück: 27 Menschen starben, nachdem ihr Schlauchboot kenterte.

Das Phänomen der Bootsmigration über den Kanal hat erst im Herbst 2018 richtig begonnen, damals schafften es wohl etwa 430 Personen. Zuvor war das praktisch nicht existent. Wiederholt kamen bei solchen Fahrten Menschen ums Leben, das Wasser dort ist kalt.

Wachsender Widerstand in der Bevölkerung

In England hat die anhaltende Welle der Ankommenden zu einer Spaltung der Bevölkerung nicht zuletzt in den betroffenen Küstenregionen vor allem der Grafschaften Kent und Sussex geführt: Während linke Aktivisten für die Bootsmigranten eintreten und ihnen helfen, mehrt sich ganz klar der Widerstand breiterer Massen, die in den illegalen Ankünften eine Bedrohung, soziale Belastung und eine Missachtung der britischen Souveränität sehen. Die britische Regierung wirft Frankreich vor, die illegalen Überfahrten kaum noch zu verhindern - wahrscheinlich auch, weil Frankreich seit langem ohnehin genug Probleme mit Migranten speziell aus dem (nord)afrikanischen Raum hat. Es gibt Bilder, wie französische Polizisten tatenlos zusehen, wie Migranten an Stränden im Raum Calais in aller Ruhe mächtige Schlauchboote ins Wasser tragen und gen England losrudern.

(APA/DPA)