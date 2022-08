Eine Bilanz des Abnutzungskriegs in der Ukraine

Vor einem halben Jahr begann der russische Einmarsch. Zu einer neuen Großoffensive scheint Putins Armee nicht mehr fähig zu sein. Wie endet der Krieg?

Am 24. Februar startete Moskau die Invasion in die Ukraine. Heute, genau ein halbes Jahr später, kontrolliert Russland etwa ein Viertel seines Nachbarlands. Dafür hat die russische Armee ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Millionen Menschen mussten fliehen. Auf beiden Seiten starben Zehntausende Soldaten. Aber ein Ende von Leid und Zerstörung ist nicht abzusehen. Der Krieg auf europäischem Boden geht weiter. Eine Bilanz.