Wie der Ukraine-Krieg enden kann – und warum es noch nicht so weit ist

Sowohl Russland als auch die Ukraine wollen auf dem Schlachtfeld Tatsachen schaffen. Die EU-Staaten dürfen nicht auf Putins Spaltungsversuch hereinfallen.

Ein halbes Jahr schon dauert das Grauen nun an – ein halbes Jahr, in dem wehrlose Zivilisten massakriert wurden; in dem Soldaten in Erdlöchern verbluteten oder in ihren Panzern verbrannten; und in dem zahllose Wohnhäuser in Schutt und Asche fielen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat für Verwüstung und unermessliches Leid gesorgt: vor allem bei den Menschen in der Ukraine, aber auch unter den russischen Soldaten, die Kreml-Chef Wladimir Putin für seinen Feldzug im Nachbarland verheizt.

Doch wann ist dieser Wahnsinn endlich vorbei? Es sind vor allem zwei Situationen, in denen Kriege beendet werden: Entweder eine der beiden Seiten erzielt einen klaren Sieg. Oder beide Kriegsparteien gelangen zur Einsicht, dass sie nichts mehr gewinnen, sondern nur noch verlieren können.