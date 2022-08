Wimbledon-Fan verklagt Kyrgios wegen Verleumdung

Tennisprofi Nick Kyrgios könnte sein berüchtigtes provokantes Auftreten teuer zu stehen kommen.

Die Zuschauerin, über die der Australier während und nach dem verlorenen Wimbledon-Finale gegen Novak Djokovic heftig gelästert hatte ("Sie hatte 700 Drinks"), reichte Klage wegen Verleumdung ein. In der von ihren Anwälten veröffentlichten Erklärung schrieb Anna Palus von einer "rücksichtslosen und völlig unbegründeten Anschuldigung gegen mich".

Diese habe nicht nur dazu geführt, dass sie zeitweise aus dem Stadion verwiesen worden war, schrieb die Klägerin: "Die falschen Anschuldigungen von Herrn Kyrgios wurden von Millionen Menschen in der Welt gesehen oder gelesen, was mir und meiner Familie erheblichen Schaden zugefügt hat." Sie wolle den möglichen Schadenersatz an wohltätige Zwecke spenden.

Kyrgios hatte sich bei seiner Finalniederlage von der Zuschauerin gestört gefühlt und sie als betrunken bezeichnet. "Ich war schon einige Nächte in meinem Leben unterwegs und ich wusste, dass sie zu viel hatte. Ich habe dem Schiedsrichter gesagt: Sie redet viel mit mir und sie ist betrunken. Was willst du deswegen machen?"

(APA)