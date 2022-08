Stoppt Europas Endlosspirale der Gewalt!

Peter Jósika (*1971 in Wien) ist ein in der Schweiz lebender österreichischer Manager, Historiker und Politikwissenschaftler. Er ist Befürworter eines dezentralisierten Europas der Regionen nach Schweizer Vorbild. Jósika ist Autor des Buchs „Ein Europa der Regionen. Was die Schweiz kann, kann auch Europa“ (IL-Verlag).