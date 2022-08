Erste Fotos von Jennifer Lopez' Hochzeits-Look

Einen Blick auf ihre drei Hochzeitskleider gewährte JLo nur dem „inner circle“ ihrer Fans - mit exklusivem Zugang zu ihrer Webseite.

Bisher hielt sich Jennifer Lopez, jetzt Jennifer Affleck, bezüglich ihres Hochzeitsgewandes zurück, lediglich Luftaufnahmen kursierten im Netz, minderer Qualität. Nun hat die Schauspielerin und Sängerin ihren Fans via Instagram einen ersten Einblick gewährt, wenn auch nur einen kleinen. Eine Nahaufnahme ihres Gesichts verrät mehr über das Make-up der Braut als über ihr Kleid. Neben dem feinen Schleier und den Perlen-Ohrhänger lässt sich allerdings auch der Stehkragen eines Kleides erahnen. Die Bildunterschrift ist knapp. „First peek at my wedding looks at OnTheJLo.com“, liest es sich da, zu Deutsch: „Ein erster Blick auf meine Hochzeitslooks auf OnTheJLo.com.“

Dort angemeldet, bekommt man weitere Bilder der Hochzeit zu sehen. Selfies mit Bräutigam Ben Affleck, das Hochzeits-Cabrio und weiße Kleider, drei an der Zahl. Eng anliegend, alle mit tiefem Rückenausschnitt, eines davon mit ausladendem Rüschensaum.

„Die Kleider waren traumhaft... Danke Ralph Lauren“, schrieb sie auf der Webseite und bedankte sich damit bei Modeschöpfer Ralph Lauren. Sie werde bald noch mehr Fotos und „köstliche Details“ von ihrem großen Tag teilen, versprach Lopez ihren Fans, die sie liebevoll als den „inner circle“ bezeichnet. Indessen postete Lopez Stylist Fotos ihrer drei Kleider auf Instagram, der Anmeldeprozedur zur exklusiven Fan-Webseite kann man so also umgehen.

Liebes-Comeback

Am Wochenende hatten Lopez und Affleck auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Staat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten, wie US-Medien zuvor berichteten. Im Juli machte es das Paar bereits in der Casino-Stadt Las Vegas im US-Staat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich um Mitternacht in einer kleinen Hochzeitskapelle das Jawort. Das Urgestein der Hollywood-Fans zeigte sich ganz aufgeregt über das Liebes-Comeback „Againifer“. Vor über zwanzig Jahren waren sie für 18 Monate ein Paar (und verlobt!), damals bekannt als „Bennifer“.

(APA/evdin)