E-Scooter-Anbieter Tier baut 180 Arbeitsplätze ab

Das Unternehmen werde seine kostspielige Wachstums- und Expansionsstrategie der vergangenen Jahre beenden, so Tier-Chef Lawrence Leuschner. Rund 16 Prozent aller Arbeitsplätze fallen weg, der Großteil davon in Berlin.

Der deutsche E-Scooter-Anbieter Tier will Kosten sparen und streicht rund 180 Arbeitsplätze, den Großteil davon in der deutschen Hauptstadt Berlin. Angesichts des immer schwierigeren finanziellen Umfelds für Tech-Start-ups werde das Unternehmen seine kostspielige Wachstums- und Expansionsstrategie der vergangenen Jahre beenden, schrieb Tier-Chef Lawrence Leuschner in einem unternehmenseigenen Blog an die Beschäftigten. Fortan stehe die Profitabilität des Dienstes im Fokus.

Im kommenden Jahr will Tier mit seinen Angeboten Geld verdienen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Mit den 180 Stellen fallen eigenen Angaben zufolge rund 16 Prozent aller Arbeitsplätze weg. Insgesamt seien Stellen in 20 Ländern betroffen, hieß es. Auch in Österreich seien laut dem Unternehmen Mitarbeiter betroffen. Wie viele Arbeitsplätze genau reduziert werden und wie viele Personen derzeit in Österreich bei Tier arbeiten, wollte das Unternehmen auf Anfrage aber nicht kommunizieren.

Zudem wolle Tier Projekte beenden, die zu viel kosteten und dem Ziel der Profitabilität im Wege stünden. Hintergrund ist vor allem die zunehmende Zurückhaltung von Investoren bei Tech- und Dienstleistungs-Start-ups. Die Dienste profitierten während der Corona-Krise häufig von hoher Nachfrage, an Geldgebern gab es keinen Mangel. Das hat sich mit der starken Inflation und der Energiekrise im Kontext des Kriegs in der Ukraine geändert.

(APA)