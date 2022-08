Amerikanische B-52-Bomber werfen erstmals Bomben über Schweden ab

US-schwedisch-norwegisches Luftwaffenmanöver als demonstrativer Akt angesichts des schwedischen Beitrittsverfahrens zur Nato.

Schweden hat seine Entschlossenheit, wegen der russischen Aggression in der Ukraine der Nato beizutreten und seine lange gepflegte Neutralität aufzugeben, in den vergangenen Tagen spektakulär bestätigt: Bei einem gemeinsamen Manöver mit Kampfflugzeugen aus Norwegen und den USA warfen strategische US-Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-52 „Stratofortress“ über einem schwedischen Übungsgelände lasergelenkte Bomben ab. Deren Ziele wurden dabei am Boden von schwedischen Soldaten per Laser markiert und von den Bomben getroffen.

Über Schweden hatten im Zuge verstärkter Kooperation mit der Nato bzw. den USA in den vergangenen Jahren schon mehrfach Manöver mit Beteiligung amerikanischer Flugzeuge stattgefunden. 2020 kamen dabei sogar strategische Überschallbomber vom Typ B-1 „Lancer" zum Einsatz. Es war nun allerdings laut dem schwedischen Militär das erste Mal, dass dabei auch scharfe Bomben fielen.