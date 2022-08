Russische Diamanten finden wieder zu ihren Käufern

(c) IMAGO/SNA (IMAGO/Vitaliy Ankov)

Nach monatelangem Stillstand aufgrund der US-Sanktionen verkauft der russische Bergbaugigant Alrosa nun wieder Diamanten im Wert von über 250 Millionen Dollar pro Monat.

Die Panik, die die Diamantenwelt in diesem Jahr ergriffen hat, beginnt sich allmählich zu legen. Dazu beigetragen hat der sanktionierte russische Bergbaugigant Alrosa PJSC, der seine Exporte in aller Stille wieder auf das Vorkriegsniveau erhöht hat.

Auf Alrosa entfällt etwa ein Drittel des weltweiten Rohdiamantenangebots, und die 80-Milliarden-Dollar-Branche (80 Milliarden Euro) geriet in Aufruhr, als Schleifer, Polierer und Händler nach Möglichkeiten suchten, weiterhin von Russland zu kaufen, während ihre Banken die Zahlungen nicht finanzieren konnten oder wollten. Der plötzliche Mangel an Steinen ließ die Preise für Diamanten in die Höhe schnellen, insbesondere für die kleineren und billigeren Edelsteine, auf die sich Alrosa spezialisiert hat.

Nach monatelangem Stillstand aufgrund der US-Sanktionen verkauft Alrosa nun wieder Diamanten im Wert von über 250 Millionen Dollar pro Monat. Damit liegen die Umsätze derzeit nur etwa 50 bis 100 Millionen Dollar pro Monat unter dem Vorkriegsniveau, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Verkäufe sind wieder angelaufen, da einige indische Banken sich mit der Abwicklung von Transaktionen in anderen Währungen als dem Dollar angefreundet hätten, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten.