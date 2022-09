Wie läuft die Waschmaschine am sparsamsten?

(c) IMAGO/Michael Gstettenbauer

Je kinderreicher der Haushalt, desto öfter läuft die Maschine – und desto mehr Strom verbraucht sie.

Wer stromsparend und umweltschonend Wäsche waschen will, braucht eine energieeffiziente Waschmaschine. Denn Energie- und Wasserverbrauch können, auf die Lebensdauer einer Waschmaschine gerechnet, ordentlich kosten. Auch die Trommelgröße sollte beim Kauf miteinberechnet werden. „Bei einer Maschine mit Fassungsvermögen von sechs Kilo kann der Stromverbrauch in Relation zu einem Fassungsvermögen von acht Kilo sogar höher liegen“, erklärt Michelle Veillard von der Energieagentur Austria. Den eigenen Bedarf zu kennen ist hier also wichtig. Generell gilt: Die Trommel der Waschmaschine sollte zur Gänze genutzt werden. „Das heißt voll, aber nicht angestopft“, erklärt Ewald Gärber von der Umweltberatung.