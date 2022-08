Sanierungsverfahren über Großhändler A. Hausmann eröffnet

Als Insolvenzverwalter wurde Helmut Fetz bestellt. Die Anmeldefrist für etwaige Ansprüche ist der 5. Oktober 2022.

Über die A. Hausmann GmbH, die am Montag Insolvenz angemeldet hatte, ist am Mittwoch am Landesgericht Leoben das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, teilten die Kreditschützer AKV und KSV1870 mit. Als Insolvenzverwalter wurde Helmut Fetz bestellt. Die Anmeldefrist für etwaige Ansprüche ist der 5. Oktober 2022. Die erste Gläubigerversammlung wird am 21. September sein.

Die A. Hausmann GmbH aus Bruck an der Mur hatte am Montag die Insolvenz bekannt gegeben. Rund 250 Dienstnehmer des Großhandelsunternehmens sind betroffen. Die Passiva belaufen sich auf 26,2 Millionen Euro, die Aktiva auf 17,2 Millionen Euro nach Buchwert. Es handelt sich um die größte Insolvenz der Steiermark seit Jahresbeginn.

