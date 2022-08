Polizeitraining neu: Ländergrenzen fallen

Mit dem Startschuss des neuen Einsatztrainingszentrums wird von der Politik „Zusammenarbeit“ plötzlich in den Fokus gerückt.

Die Polizei hat ein neues Einsatztrainingszentrum (ETZ), das am Mittwoch im 22. Bezirk in Süßenbrunn eröffnet wurde. Es dient künftig sowohl angehenden als auch ausgebildeten Polizisten der Landespolizeidirektionen Wien und Niederösterreich.

Waren in der Vergangenheit die Ausbildungen noch auf mehrere Standorte in Wien verteilt, wurde nun mit dem neuen ETZ Süßenbrunn alles an einem Ort gebündelt, hieß es von der Polizei auf Anfrage der „Presse“. Es handle sich um die modernste derartige Einrichtung in Europa, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) laut APA.

Zusammenarbeit „auf Zuruf“

Bei der Eröffnung mit Niederösterreichs Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), kam den Ehrengästen auffallend oft die „bundesländerübergreifende Zusammenarbeit“ über die Lippen. Was also bei der Verkehrspolitik noch zu kurz kommt, soll beim Thema Sicherheit funktionieren.

Die Zusammenarbeit mit Wien funktioniere „auf Zuruf“, stellte Mikl-Leitner fest. In Fragen der Sicherheit brauche es die beste Ausbildung für die Einsatzkräfte und zudem wie in der Politik ein Miteinander. Auch Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig (SPÖ), strich die bundesländerübergreifende Kooperation heraus, die „notwendig“ sei. Weil Sicherheit wichtig für die hohe Lebensqualität in der Stadt sei, wünsche er sich auch mehr Polizistinnen und Polizisten, so der Bürgermeister.

„Hier wird bundesländerübergreifend zusammengearbeitet“, betonte Wiens Landespolizeipräsident, Gerhard Pürstl, unter Verweis darauf, dass es „eine Polizei“ gebe. Niederösterreich werde das ETZ zu einem Sechstel nützen.

Beamte aus Wien und Niederösterreich trainieren bereits seit dem Frühjahr im neuen ETZ, für das 34 Millionen Euro investiert wurden. Denn die Planungsphase des neuen Zentrums begann bereits im Februar 2018, bis es im August 2020 zum Spatenstich und im Februar 2022 schlussendlich zur Fertigstellung des Bauprojektes kam.

Sechs Raumschießanlagen

Der reguläre Dienstbetrieb wurde im Juni 2022 aufgenommen. Auf der mehr als 8364 Quadratmeter großen Nutzfläche befinden sich moderne Schießanlagen (sechs Raumschießanlagen), Trainingsräume für Einsatztaktik und Einsatztechnik, EDV-Arbeitsplätze und Schulungsräume für die mehr als 8000 aus- und fortzubildenden Exekutivbeamten. Die Trainingsbereiche sind laut BIG mit Galerien ausgestattet, von wo aus das Geschehen beobachtet und analysiert werden kann.

Die Anlage wird sowohl von Angehörigen der Landespolizeidirektionen Wien und Niederösterreich als auch des Bundeskriminalamts, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und weiteren Organisationseinheiten genutzt. Es werden bis zu 55 hauptamtliche Einsatztrainer im neuen Trainingszentrum tätig sein.

Etliche Herausforderungen

Um dem Bedarf an Einsatztrainingsmöglichkeiten in Wien und Niederösterreich gerecht zu werden, sei die Erweiterung des bestehenden Schießplatzes im Freien um geeignete Räumlichkeiten in Süßenbrunn unabdingbar gewesen, wurde von Karner laut APA betont.

Der Innenminister betonte zudem, dass gute Ausbildung und Ausrüstung das „Fundament für erfolgreiche Polizeiarbeit“ seien. An Herausforderungen nannte er unter anderem Extremismus, Cyber- sowie Schlepperkriminalität. Die Eröffnung des ETZ markiere einen wichtigen Tag für die Sicherheit. Ludwig (SPÖ) und Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete Karner als „Partner, auf die sich die Polizei verlassen kann“. (bek/APA)