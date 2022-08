Kinderbetreuung, Öffnungszeiten und Vereinbarkeit

Vor allem in den Bundesländern ist Muttersein mit Unternehmertum kaum vereinbar

Die Autorinnen: Elisabeth Molzbichler und Ruth Gabler-Schachermayr sind Mütter, Unternehmerinnen, Co-Geschäftsführerinnen der Balance UP GmbH und leben in Wien.

Danke an Julia Neuhauser für das Aufgreifen des Kindergarten-Themas in der „Presse“ vom 16. August. In Wien sind wir in dieser Hinsicht ja wirklich privilegiert und haben – so zeigen es auch die Daten – meistens kein Problem mit den Öffnungszeiten der Einrichtungen. Die Eltern können in den meisten Fällen recht flexibel entscheiden, wann die Kinder abgeholt werden sollen. Wir möchten dazu noch einige wichtige Punkte und Überlegungen ergänzen:

a) Diskrepanz zwischen Gesetz und alltäglicher Situation: In den Bundesländern ist die Situation im Gegensatz zu Wien ziemlich angespannt. Allein an der Stadtgrenze von Wien spielen sich oft dramatische Szenen ab. Annahme: Arbeitsplatz in Wien und Wohnort in Niederösterreich, wo Kleinkindplätze (null−2,5) Mangelware sind. Nun schreibt aber der Gesetzgeber vor, dass der Arbeitsplatz nur bis zu einer maximalen Karenzzeit von 24 Monaten gesichert ist. Wie geht das zusammen, wenn das Kind erst mit zweieinhalb Jahren einen fixen Kindergartenplatz zugesichert bekommt? Was ist mit dem halben Jahr dazwischen?