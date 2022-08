Das Känguru, nun weniger kommunistisch

Drucken

Hauptbild • Dimitrij Schaad kämpft als Marc-Uwe in „Die Känguru-Verschwörung“ um die Wahrheit beim Thema Klimawandel. An seiner Seite stets das Känguru. • (c) Filmladen

Ein zweiter „Känguru“-Film läuft im Kino an, diesmal hat Autor Marc-Uwe Kling auch Regie geführt. Wobei sich das kapitalismusfeindliche Beuteltier neuerdings weniger in System- als in Gesellschaftskritik übt.

Wann wird etwas zum Phänomen? Wenn es breitenwirksam ist, sich aber nicht so wirklich einordnen lässt? Das trifft jedenfalls auf das unverschämte Beuteltier zu, das der deutsche Autor und Kleinkünstler Marc-Uwe Kling in seinen „Känguru-Chroniken“ erschuf. Dass es Kommunist ist, ist eines seiner hervorstechenden Merkmale.

„Mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien“, sagt es gern lapidar, wenn es etwas für sich beansprucht. Und das tut es oft, seit es plötzlich bei Marc-Uwe vor der Tür stand (ja, der Protagonist der Geschichten trägt denselben Namen wie der Autor), sich nachbarschaftlich ein paar Eier erbat und dann auch Salz, Mehl, eine Pfanne. Schließlich nahm das Tier die Küche in Beschlag und zog ein. Mit logischer Begründung: „Ist näher zum Kühlschrank.“ Das Känguru verehrt Marx und Engels, will einst für den Vietcong gekämpft haben und weiß, was es will: Schnapspralinen und eine bessere Welt. Wobei es die Weltverbesserung eher theoretisch betreibt.

So viel ist bekannt, nun läuft eine Komödie rund um das populäre Tier an, die Neues behandelt: „Die Känguru-Verschwörung“. Einen ersten Film gab es bereits, er startete unglücklich im März 2020, kurz bevor die Kinos geschlossen wurden. Beim zweiten hat nun Kling selbst Regie geführt und die Liste seiner Kunstgattungen noch einmal erweitert. Zuletzt war er vor allem Eltern aufgefallen: Mit „Das Neinhorn“ schuf er ein wunderbares Kinderbuch, in dem ein permanent grantelndes Einhorn aus der Zuckerwattewelt ausbricht. Nun also – nach dem Drehbuch – auch Regie. Er hätte sich einen leichteren Debütfilm aussuchen können, meinte Kling kürzlich in einem Interview. Darin bringt er das Känguru mit einem Thema zusammen, das ihm sehr am Herzen liegt: dem Klimawandel.

Ausgangspunkt ist eine Wette, derzufolge Marc-Uwe (herrliche Mimik: Dimitrij Schaad) die Mutter seiner Angebeteten (Rosalie Thomass) davon überzeugen muss, dass es den Klimawandel wirklich gibt. Die ist aber im Internet irgendwo falsch abgebogen und bewegt sich in einer Szene von Verschwörungstheoretikern, die einander mit ihren Blödheiten überbieten. Weil es auch wirklich um etwas geht, fahren sie nach Bielefeld (die Stadt ist übrigens Gegenstand einer satirischen Verschwörungstheorie, die behauptet, sie existiere nicht) zu einer „Conspiracy Convention“. Hier trifft sich alles, was an Chemtrails und dergleichen mehr glaubt. „Wer Angst davor hat, dass Nanoroboter seine Gedanken kontrollieren, sollte das vielleicht als Chance begreifen“, meint das Känguru dazu.

Über Dumme lässt sich leicht spotten

Das Ziel des Spotts ist freilich ein etwas simples. Dass die elaborierte, oft etwas angeödete Systemkritik des Beuteltiers im Film einer etwas weicheren Gesellschaftskritik Platz macht, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wobei einige Sequenzen durchaus gelungen, auch wirklich lustig sind. Etwa wenn Marc-Uwe und das Känguru sich im Duell gegenüberstehen und mit heiligem Ernst „Schnick, Schnack, Schnuck“ (das Spiel ist auch als „Schere, Stein, Papier“ bekannt) rufen. Wenn das Känguru einen armen Soldaten bis zum Zusammenbruch triezt. Oder Michael Ostrowski als Traummann die Szenerie betritt. Ihm verdankt man auch den österreichischen Merkspruch „Vom Hudeln kommen die Kinder“, den er im breitesten Steirisch gibt, das in Deutschland wohl ohne Untertitel kaum verstanden werden wird.

Und doch: Man vermisst das prononciert Politische an dem so ungewöhnlichen Tier, das neben den Verschwörungstheoretikern beinah normal wirkt. Für Kinder, die seit jeher auch zur Fangemeinde des unangepassten Kängurus gehören, dürfte der Film freilich angenehm nahbar sein.



[SQHMH]