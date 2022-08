Eine Golfwelt, wie sie den Stars gefällt

Auch über dem Finale der PGA Tour hängt der Schatten der LIV-Konkurrenz. Die Suche nach Lösungen führt Tiger Woods an: Offenbar möchte man die Rebellen mit deren Waffen schlagen.

Ihren krönenden Abschluss findet die PGA Tour beim Finale im East Lake Golf Club bei Atlanta. Um den mit 18 Millionen Dollar prämierten FedEx-Cup-Sieg (Gesamtboni 75 Mio. Dollar) spielen ab heute (19 Uhr, live, Sky) die 30 besten Golfer der Saison, mit Sepp Straka ist erstmals ein Österreicher darunter. Während es aus rot-weiß-roter Sicht eine Saison mit Highlights ist (erster Turniersieg für Straka, volle Tourkarte für Matthias Schwab), wird sie global vor allem durch den Streit und Diskussionen rund um die saudische LIV-Serie in Erinnerung bleiben.

Obgleich eine Klage einiger der Abtrünnigen (zu ihnen zählt auch der in Europa engagierte Bernd Wiesberger) auf Teilnahme am FedEx-Cup gescheitert ist, hängt der Schatten der schwerreichen Konkurrenz auch in Atlanta über der PGA Tour. Denn für Sonntag wird die Bekanntgabe der nächsten sieben Überläufer erwartet, der Weltranglistenzweite Cameron Smith soll ein heißer Tipp sein.

Der Australier, der heuer die British Open gewann und zuletzt wegen Hüftbeschwerden pausierte, wollte den kolportierten Wechsel mit 100 Millionen Dollar Handgeld nicht kommentieren. „Ich bin nur hier, um wirklich gutes Golf zu spielen“, sagte der 29-Jährige, der als Ranking-Sechster mit sechs Schlägen Rückstand auf Spitzenreiter Scottie Scheffler (USA) ins Finale geht. Sollte Smith gewinnen, wäre er neue Nummer eins der Welt – sein Abschied zur LIV würde zum GAU für die PGA Tour.