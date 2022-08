Deutschland startet mit Maskenaffäre in den Pandemieherbst

Der Kanzler zählt auf die Maskenpflicht – setzt sich aber selbst ohne in den Flieger. Die neuen Schutzregeln werfen Fragen auf.

Als Olaf Scholz am Mittwochmorgen deutschen Boden betrat, sah er sich wieder einmal einer Krise gegenüber. Diese spezielle hatten der Bundeskanzler und sein Team allerdings selbst verursacht: Es ist eine etwas skurrile Maskenaffäre, die sogar das Parlament beschäftigen könnte. Sie kam ausgerechnet in jenen Tagen auf, in denen die Regierung aus SPD, Grünen und FDP die Pandemie-Regeln für den Herbst vorstellte, in deren Mitte die Maskenpflicht stehen soll.

Was nun für Empörung sorgt, sind Bilder aus dem deutschen Regierungsflieger, in dem ein Tross aus mehr als 80 Menschen nach Kanada reiste. Darauf ist zu sehen, wie die Elite des Landes vom Kanzler über den Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), namhafte Industriemanager und Journalisten nahe beieinander sitzt – und zwar ohne Maske. Für Normalbürger ist eine Schutzbedeckung in deutschen Fliegern und bei Fernreisen allerdings verpflichtend.