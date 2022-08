Was war mit dem Kriegsbeil im Kinderzimmer?

Von Stadtindianern und edlen Wilden, von Irokesenfrisur und Friedenspfeife: eine kurze Geschichte einer kulturellen Aneignung. Die oft naiv und romantisch verzerrt, aber nur selten böswillig war.

„Lange haben wir um den Totem unseres lichten Wahnsinns getanzt. Die Truppen der Bleichgesichter haben all das zerstört, was einst Leben war, sie haben mit Stahl und Beton den Atem der Natur erstickt.“

Nein, das ist kein Zitat aus dem derzeit umstrittenen Kinderfilm „Der junge Häuptling Winnetou“, auch nicht aus einer „Fridays for Future“-Adaption des Genres Indianerfilm. Das ist eine Passage aus dem 1977 veröffentlichten Gründungsdokument der italienischen „Stadtindianer“, einer linksradikalen Bewegung, die sich damals schnell in andere Länder ausbreitete. So nannte sich das Frankfurter Stadtmagazin „Pflasterstrand“ auch „Zeitung für Stadtindianer“. Die Bewegung hielt nicht lange, auch weil sie mit der pädophil ausgerichteten „Indianerkommune“ assoziiert wurde. Doch der Name lebte kommerziell weiter: Die Firma Nissan vermarktete ab 2012 ein Wohnmobil als Stadtindianer.

Tecumseh lebte wirklich

Ob dieser Autoname heute noch akzeptiert wird?