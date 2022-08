Warum Serbiens Präsident Kriegsängste schürt

Vučić warnt vor Konflikt im Kosovo. Doch das könnte auch die Ouvertüre für Zugeständnisse an Prishtina sein.

Mit düsteren Prophezeiungen hielt sich Serbiens Präsident in seinem Pressekonferenz-Monolog nicht zurück: Die Machthaber in Prishtina wollten die Serben als ihre „letzte Gräte im Hals“ aus dem Kosovo „vertreiben“, verkündete Aleksandar Vučić. „Wenn die Nato das nicht tun sollte, werden wir unser Volk schützen. Es wird keine Vertreibungen und Flüchtlingskolonnen geben.“

Nach dem ergebnislosen, von der EU moderierten „Dialog“ zwischen Vučić und dem Premier des Kosovo, Albin Kurti, vergangene Woche in Brüssel, liegen die Nerven blank. Ab 1. September sollen im Kosovo keine serbischen Autokennzeichen oder Ausweise mehr anerkannt werden. Serben im Nordkosovo, die bisher weiterhin serbische Kennzeichen und Ausweise benutzten, müssen sich dann kosovarische Papiere ausstellen lassen. Vor allem Belgrad schürt deswegen Kriegsängste.

„Serbiens Armee wäre bereit“

Schon vor der Reise nach Brüssel hatte Vučić gewarnt, dass die Kosovo-Regierung die „Liquidierung“ von Serben in Nordkosovo plane.