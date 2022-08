Migration dürfte FPÖ Mandat kosten

In Wien sank die Zahl der Inländer, in Niederösterreich stieg sie. Wiens Blaue könnten daher – ganz ohne Wahl – ihren Sitz im Bundesrat verlieren.

Im Zehnjahresrhythmus will man wissen, woraus sich Österreichs Bevölkerung zusammensetzt. Und so fand zum Stichtag 31. 10. 2021 eine Volkszählung statt. Die Zeiten, in denen alle Einwohner dafür Fragebögen ausfüllen mussten, sind freilich seit zwei Jahrzehnten vorbei. Inzwischen führt man eine Registerzählung durch, bei der in erster Linie die Meldedaten ausgewertet werden.

Aber das Ergebnis ist auch politisch relevant. Zum einen sind Bevölkerungszahlen für die Verteilung der (gesamt immer 183) Nationalratsmandate pro Wahlkreis entscheidend, dies aber erst für kommende Urnengänge. Rasch treten Mandatsänderungen jedoch in der zweiten Kammer, dem Bundesrat, ein. Zwar wurde das Ergebnis der Volkszählung noch nicht verlautbart. Nach den zuletzt publizierten Zahlen der Statistik Austria könnte die veränderte Demografie jedoch dazu führen dass ein Mandat im Bundesrat wegfällt. Aber wieso?