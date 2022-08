Was bringt das Wiener Sozialsystem?

In kaum ein anderes Ressort der Stadt fließt so viel Steuergeld wie in das Wiener Sozialressort. Eine Spurensuche, was mit diesem Geld passiert.

Selbst wenn es in Corona-Zeiten untergeht: Peter Hacker ist nicht nur Gesundheits-, sondern auch Sozialstadtrat. In dieses Ressort fließt (nach dem Gesundheits- und Bildungsressort) das meiste Steuergeld. Und hier sind die Wiener sehr sensibel – vor allem nach der zweiten Gebührenerhöhung der Stadtregierung innerhalb eines Jahres, die der SPÖ massive öffentliche Kritik eingebracht hat. Hier die wichtigsten Kennzahlen der Bilanz des Sozialressorts, die am Mittwoch gezogen wurde:

1,96 Milliarden Euro flossen im Vorjahr in den Sozialbereich (Fonds Soziales Wien).