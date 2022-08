Richter booten Putsch-Premier Prayut aus

Das thailändische Verfassungsgericht suspendiert aus formalen Gründen überraschend Ex-General Prayut von seinem Amt als Ministerpräsident.

Acht Jahre nach seinem Militärputsch muss Thailands umstrittener Regierungschef, Prayut Chan-ocha, seine Macht wieder abgeben – zumindest vorerst. Das Verfassungsgericht in Bangkok suspendierte am Mittwoch den früheren Armeechef. Ihm wird vorgeworfen, die längste zulässige Zeit im Amt überschritten zu haben. Ob Prayuts Zeit an der Regierungsspitze tatsächlich abgelaufen ist, haben die Richter zwar noch nicht endgültig entschieden. Bis sie ihr Urteil fällen, muss der 68-Jährige aber sein Premierministerbüro räumen.

Der Beschluss des Gerichts geht zurück auf eine neue Verfassung, die Prayut mit seiner damals herrschenden Militärjunta 2017 selbst in Kraft treten ließ. Sie sieht für Regierungschefs eine maximale Amtszeit von acht Jahren vor. Die Frage ist nun, ob Prayut dieses Limit schon erreicht hat. Er hatte sich nach seinem Staatsstreich gegen eine demokratisch gewählte Regierung am 24. August 2014 zum neuen Regierungschef ausrufen lassen. Die Opposition argumentiert, dass Prayut damit jetzt am Ende seiner zulässigen Amtszeit angekommen ist.