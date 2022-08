Sprengstoff auf Lagerplatz in Klagenfurt entdeckt

Der Sprengstoff wurde durch Mitarbeiter des Entschärfungsdienstes "kontrolliert vernichtet". Die Ermittlungen laufen.

Ein beschädigter Tresor, in dem sich Sprengstoff befand, ist am Mittwoch auf einem Altmetalllagerplatz in Klagenfurt entdeckt worden. Der Gefahrenbereich wurde von der Polizei abgesperrt und auch die umliegenden Gebäude wurden evakuiert.

Der Sprengstoff wurde schließlich durch Mitarbeiter des Entschärfungsdienstes "kontrolliert vernichtet", teilte die Polizei mit. Der Tresor dürfte bereits vor längerer Zeit entsorgt worden sein, woher er stammt, war vorerst unklar.

