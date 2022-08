Ehe-Aus von Jennifer Flavin und Sylvester Stallone nach 25 Jahren

(c) Getty Images (Vittorio Zunino Celotto)

Jennifer Flavin und Sylvester Stallone 2019 bei den Filmfestspielen in Cannes.

Mehr als 30 Jahre waren die beiden ein Paar, vor drei Monaten feierte man die Silberhochzeit. Nun reicht Jennifer Flavin die Scheidung ein.

Sylvester Stallones Ehefrau Jennifer Flavin will sich scheiden lassen. „Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe“, teilte die 54-Jährige dem Magazin „People“ am Mittwoch (Ortszeit) mit. „Auch wenn wir nicht mehr verheiratet sein werden, werde ich die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten, und ich weiß, dass wir beide unseren wunderbaren Töchtern verpflichtet sind. Ich bitte um Privatsphäre für unsere Familie, während wir einvernehmlich weitermachen“, fuhr das 54-jährige Model fort.

Der 76-jährige Stallone teilte gegenüber „People“ mit: „Ich liebe meine Familie. Wir gehen diese persönlichen Probleme einvernehmlich und privat an.“ Vor drei Monaten hatte das Paar noch seine Silberhochzeit gefeiert. Beide teilten zu diesem Anlass gemeinsame Fotos auf Instagram. Stallone schrieb dazumal: „Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, was diese unglaublich selbstlose, engagierte und geduldige Frau für unser Leben bedeutet hat, und ich wünsche mir nur, dass es noch weitere 25 Jahre sein könnten!“

Stallone und Flavin haben drei gemeinsame Töchter. Die 25-jährige Sophia, die 24-jährige Sistine und die 20-jährige Scarlet. Der Schauspieler hat zudem einen 43-jährigen Sohn, Seargeoh, aus einer früheren Ehe mit Sasha Czack. Sein ältester Sohn Sage starb im Jahr 2012 im Alter von 36 Jahren.

(APA)