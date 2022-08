Influencerin Ferragni warnt davor, Giorgia Meloni zu wählen

(c) AFP or licensors

Giorgia Meloni und ihre Partei FdI könnten den Zugang zu Abtreibung in ganz Italien einschränken, warnt Social-Media-Star Chiara Ferragni.

Leidenschaftliche Statements sind in der politischen Landschaft Italiens bei weitem keine Seltenheit - eine Wahlempfehlung der besonderen Art beschäftigt nun seit einigen Tagen die Medien. „Jetzt ist Zeit, zu handeln, damit diese Dinge nicht passieren“, schreibt die italienische Instagramgröße Chiara Ferragni in einem Posting für ihre immerhin 28 Millionen Followern, wie die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ berichtet. Die Influencerin und Unternehmerin nimmt damit auf die politische Situation in der mittelitalienische Region Marken (Le Marche) Bezug. Dort sei, so Ferragni, es für Frauen derzeit nicht möglich, eine Abtreibung vornehmen zu lassen: „Fratelli d'Italia haben es praktisch unmöglich gemacht, in den Marken, wo sie regieren, abzutreiben. Sollten die Rechten die Wahl gewinnen, droht das im ganzen Land.“

Sie gibt damit eine indirekte Wahlempfehlung für die bevorstehenden Parlamentswahlen am 25. September ab. Bei Umfragen führt derzeit die Mitte-Rechts-Allianz mit Abstand, tonangebend im Bündnis ist die Partei Fratelli d'Italia (FdI, „Brüder Italiens“) unter der Führung der umstrittenen Postfaschistin Giorgia Meloni. Es ist nicht die erste Äußerung der 35-jährigen Ferragni zum Thema Frauenrechte, ein so eindeutiges Statement zu Italiens innenpolitischen Verhältnissen hat es allerdings noch nie gegeben.

Konfliktpunkt Abtreibung

Und das hat Gründe. Obwohl Abtreibungen in Italien seit 1978 legal sind, wurde der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in der Region Marken in den letzten beiden Jahren erschwert, eben seit 2020 dort die FdI an der Macht sind. Eine nationale Maßnahme, Abtreibungspillen nicht nur in Spitälern, sondern auch in Gesundheitskliniken beziehen zu können, wurde nicht mitgetragen. Schwangerschaften können in den Marken nur bis zur siebten Woche abgebrochen werden, in den restlichen Regionen Italiens ist ein Abbruch bis zur neunten Woche möglich.

Außerdem muss nach der Entscheidung für eine Abtreibung eine einwöchige „Reflexionszeit“ abgewartet werden, bis der Abbruch tatsächlich stattfinden kann. Zusätzlich schlugen FdI vor, Abtreibungsgegnern auch zu ermöglichen, in Beratungsstellen beratend tätig zu sein. Entwicklungen, die auch auf internationaler Ebene Besorgnis erregen - wie ein erst kürzlich erschienener Artikel im britischen „Guardian“ darüber zeigt.

Von der Partei FdI hieß es, Ferragni möge sich in Zukunft besser informieren. Die Familiensprecherin der FdI, Isabella Rauti, weist die Vorwürfe zurück. Dass es Abtreibungen in den Marken gebe, zeige ja, dass die Reflexionswoche keine Frau von ihrer Entscheidung abhalte.

(chrima)