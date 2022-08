Der kurze Höhenflug des virtuellen Rappers FN Meka

Nach nicht einmal zwei Wochen beendete die Musikinstitution Capitol Records die Zusammenarbeit mit dem „Roboter Rapper“. Von der Entstehung beleidigender Texte aus dem Mund einer KI.

So wie es virtuelle, also nicht-menschliche Influencerinnen gibt, gibt es auch einen virtuellen Rapper. Dieser geriet nun wegen der Verbreitung rassistischer Stereotype in Kritik. FN Meka sein Name, wurde vom Majorlabel Capitol Records, das etwa auch Sam Smith oder Zoe Wees im Portfolio hat, unter Vertrag genommen. Vor knapp zwei Wochen gab das Label die Zusammenarbeit bekannt. Er sei der „weltweit erste AR [augmented reality]-Künstler, der bei einem großen Label ,unterschrieben' hat“, hieß es vonseiten der Musikinstitution.

Der Deal sollte allerdings nicht lange bestehen. Vor zwei Tagen gab das Label bekannt, die Verbindung zum Rapper „mit sofortiger Wirkung abzubrechen“. Grund dafür waren die Reproduktion rassistischer Klischees, etwa ein Instagram-Video, in dem FN Meka im Gefängnis von einem Polizisten verprügelt wird, auch das N-Wort hatte der AI-Rapper in dem 2019 erschienenen Song „Moonwalkin“ verwendet. Aufgenommen wurde das vielerorts als Verhöhnung Schwarzer Musik, eine beleidigende Karikatur. Twitter-User @natenumbaeight veröffentlichte einen Diss-Song gegen FN Meka, in dem er die Kritik an virtuellen Kunschaftschaffenden aufgreift: „Wir können nicht zulassen, dass Roboter in irgendeiner Form N**** sagen/Wenn wir Roboter N**** sagen lassen, entsteht Roboterrassismus.“

Entstehung der Texte

Auch die Organisation Industry Blackout übte Kritik und forderte das Musiklabel auf, die Zusammenarbeit mit FN Meka zu beenden und sich öffentlich zu entschuldigen. Der Rapper sei „eine Verschmelzung grober Stereotypen und unangemessener Verhaltensweisen“, liest es sich in dem Schreiben, und weiter: „Dieses digitale Abbild ist eine fahrlässige Abscheulichkeit und respektlos gegenüber echten Menschen, die im echten Leben mit realen Konsequenzen zu kämpfen haben.“ Stunden später ließ Capitol Records den virtuellen Musiker fallen und entschuldigte sich bei der Schwarzen Community. „Für unsere Unsensibilität, dieses Projekt zu unterzeichnen, ohne genügend Fragen über Gerechtigkeit und den kreativen Prozess dahinter zu stellen.“ Auch bedankte man sich bei all jenen, die das Label mit konstruktivem Feedback erreicht hätten.

Aber wer ist für die FN Mekas Texte überhaupt verantwortlich, auf wen sind sie zurückzuführen? Seine Songs wurden zwar bis dato von einem anonymen Menschen gerappt, Musik und Text werden aber von künstlicher Intelligenz generiert, basierend auf populärer Musik. „Wir haben eine proprietäre KI-Technologie entwickelt, die bestimmte populäre Songs eines bestimmten Genres analysiert und Empfehlungen für die verschiedenen Elemente des Songaufbaus generiert: lyrischer Inhalt, Akkorde, Melodie, Tempo, Sounds usw. Dann kombinieren wir diese Elemente, um den Song zu erstellen“, sagt Anthony Martini, Mitbegründer von Factory New, einem virtuellen Plattenlabel. Zusammen mit den Brüdern Chris und Brandon Le hat er FN Meka kreiert, „mithilfe von Tausenden von Datenpunkten aus Videospielen und sozialen Medien“, wie Martini dem Branchenmagazin „Music Business Worldwide“ 2021 erzählte.

„Nicht von dieser Welt akzeptiert“

Damals sagte er auch, sie würden daran arbeiten, den menschlichen Akteur von FN Mekas Stimme ganz abzusetzen. „Wir arbeiten daran, dass ein Computer seine eigenen Texte schreiben und vortragen kann - und sogar mit anderen Computern als ,Co-Autoren' zusammenarbeiten kann.“ Optisch gleicht der virtuelle Rapper, der auf seinen TikTok- und Instagram-Accounts als Roboter bezeichnet wird, einem Menschen, mit Ausnahme einer goldenen linken Hand, einer Kinnplatte und den leuchtend grünen Augen. Dass die Figur offensichtlich nicht Schwarz ist, hat in Zusammenhang mit den Songtexten im Netz für noch größere Empörung gesorgt.

Auf sozialen Plattformen zählt FN Meka abertausende Fans, darunter mehr als 600.000 monatliche Spotify-Hörerinnen und Hörern und über eine Milliarde Aufrufe auf seinem TikTok-Account. Letzteren nutzt Factory New für computergenerierte Videos zum Lebensstil des Rappers, Bugatti-Jets, Hubschrauber und ein Rolls-Royce inklusive. Auf Instagram folgen ihm über 220.000 Menschen, nun wurde das Konto auf privat gestellt. Zu lesen ist dort nur noch eine traurig anmutende Nachricht: „Roboter-Rapper, nicht von dieser Welt akzeptiert.“

(evdin)