1400 Jahre alte Tanne aus Altausseer See geborgen

Der Baum wird nun im Zuge eines Forschungsprojektes untersucht. Er hat bereits um 600 nach Christi zu wachsen begonnen und starb rund 260 Jahre später.

Zeitzeugin aus dem Frühmittelalter: Taucherinnen und Taucher haben eine 1400 Jahre alte Tanne aus dem Altausseer See geborgen. Im Zuge eines Forschungsprojekts der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien, den Bundesforsten und der Walter Munk Foundation for the Oceans wird der Baum nun untersucht.

Der zehn Meter hohe und sechs Tonnen schwere Baumstamm wurde aus 18 Meter Tiefe geborgen. „Das Ergebnis der Holzaltersbestimmung übertraf alle unsere Erwartungen: Der Baum hat bereits rund 600 nach Christi – also im Frühmittelalter – begonnen zu wachsen“, berichtet Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste.

„Der Baum weist 247 Jahresringe auf und ist 859 nach Christi abgestorben“, erläutert Michael Grabner vom Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe. Es handelt sich um eine Weiß-Tanne. Diese Baumart ist auch heute noch in Österreichs Wäldern zu finden.

Unterwasserwald im Altausseer See

In den 1970er Jahren hat man entdeckt, dass der See im steirischen Salzkammergut einen „Unterwasserwald" beherbergt. Seit 2019 wird er umfassend erforscht. „Mithilfe eines ferngesteuerten Unterwasserroboters und hochauflösenden Fächerecholots konnte ein präzises 3D-Modell des Seebeckens erstellt werden. Es zeigt unter anderem große Felsblöcke, kraterförmige Unterwasserquellen und rund 100 stehende Baumstämme mit Höhen von einem bis etwa fünfzehn Meter über den kompletten See verteilt“, berichtet Projektleiter Erwin Heine von der Boku.

Wie die Baumstämme in den See gekommen sind – etwa durch ein tektonisches Ereignis, oder ob sie an Ort und Stelle gewachsen sind – wird Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.

