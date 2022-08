Sony erhöht Preise für Playstation 5

Begründet wird dieser unübliche Schritt mit der weltweit hohen Inflation. In den USA bleiben die Preise vorerst gleich.

Normalerweise gilt für Hardware aller Art eine simple Faustregel: Im Laufe der Jahre sinken die Preise. Auch bei Spielkonsolen ist diese Entwicklung in der Regel zu beobachten. Der japanische Tech-Konzern Sony sieht sich angesichts der globalen wirtschaftlichen Entwicklung nun jedoch zu einem unüblichen Schritt gezwungen: In vielen Teilen der Welt, auch in Europa, werden die Preise für die begehrte und nach wie vor nur sehr schwer erhältliche Playstation 5 knapp zwei Jahre nach dem Release angehoben. Der Konzern veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Nachricht auf dem hauseigenen Blog und begründet die Teuerung mit der weltweiten Inflation.

Das Modell mit Laufwerk wird in Europa ab sofort nicht mehr für 499 Euro angeboten, sondern für 549 Euro. Die digitale Version der PS5 kostet nun 449 Euro – davor waren es 399 Euro. Ähnliche Preisanstiege gab es in China, Australien, Kanada und Japan (ab 15. September). In den USA bleiben die Preise unverändert. Auch in anderen Teilen der Welt will Sony demnächst diese Preisänderung den Kunden kommunizieren.

Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, diesen Schritt zu gehen, schreibt Sony-CEO Jim Ryan. „Die oberste Priorität ist es, weiterhin den Nachschub an Konsolen sicherzustellen, damit möglichst viele Spieler die Möglichkeit haben, tolle Erfahrungen mit der Playstation 5 zu machen.“ Aufgrund der Chipkrise der letzten Jahre war auch Sony von großen Lieferengpässen betroffen, die Spielkonsole ist in Folge seit dem Verkaufsstart im November 2020 nur schwer erhältlich.

(ham)