Baxter Dury: "Ich war ein sexueller Waldbrand"

Sein Vater Ian Dury sang „Sex and Drugs and Rock'n'Roll“ - und ließ ihn fürs Cover fotografieren. Baxter Dury, ebenfalls ein Kauz, wagt nach 20 Jahren und sechs Alben erstmals einen Blick zurück. Ganz ohne Zorn.

Eine sonore Bassfigur, ein melodiöses Gitarrenmotiv. Im Hintergrund säuselt ein betagter Synthesizer, vorn am Mikro eine junge Dame. Es braucht nicht viele Ingredienzien, wenn Baxter Dury seine Kunst praktiziert. Es ist eine Art von Slow Rap, gewürzt mit einer gehörigen Prise Lakonik. „Carla's Got a Boyfriend“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Hokuspokus nötig ist, um nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dury beschreibt in diesem Song den neuen Liebhaber seiner Ex. Zunächst maliziös. „He has horrible trousers and a small car. I spotted him on Instagram, followed him a bit.“ Dann kippt die Stimmung des Erzählers in Richtung Empathie. Jäh hegt er solidarische Gefühle für den offenbar bemitleidenswerten Nachfolger. Dury setzt die Pointe trocken: „Carla's got a boyfriend, I might take care of him, to be honest.“

Understatement prägt den Habitus wie die Karriere von Baxter Dury. In 20 Jahren nahm er ganze sechs Studioalben auf. Es gab nichts zu überstürzen für den heute 50-Jährigen, ging er doch schon als Kind in die Annalen des Pop ein. Sein berühmter Vater Ian Dury, ein rüder, humorvoller, durch Polio beeinträchtigter Musiker, nahm ihn 1977 mit aufs Cover seines ersten Albums mit seiner damals neuen Band The Blockheads. Der Sechsjährige stand breitbeinig da und vermied den Blick in die Kamera. Besonders wohl war ihm nicht. Das sieht man. Stattgefunden hat das Shooting an einem der Wochenenden, die Baxter bei seinem zu Anarchie und Exzess neigenden Vater verbrachte.