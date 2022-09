Mitreden: Soll es eine Pflicht zum Energiesparen geben?

Soll Energiesparen zur Pflicht werden - auch für Privatpersonen? In welchen Bereichen wäre das sinnvoll? Oder könnten solche Verordnungen sogar kontraproduktiv sein? Diskutieren Sie mit!

Zu vielem werden die Bürgerinnen und Bürger verpflichtet: zum Steuerzahlen, zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften und Corona-Maßnahmen, zur Schulbildung. Die persönliche Freiheit wird eingeschränkt, damit Gemeinschaft entstehen und sich weiterentwickeln kann. Wo sich der Staat einmischen darf und wo nicht, ist Stoff für zahllose Debatten.

Nun kommt bei unseren deutschen Nachbarn eine neue Pflicht hinzu: die zum Energiesparen. Mit 1. September trat eine Verordnung im Kampf gegen die Gaskrise in Kraft. Eine Reihe von Maßnahmen verordnet sich der Staat dabei selbst. Denkmäler und Sehenswürdigkeiten dürfen nicht mehr beleuchtet werden. Büros in öffentlichen Gebäuden dürfen auf höchsten 19 Grad geheizt werden. Auch darf dort nicht mehr in allen Waschbecken warmes Wasser fließen.

Aber auch für Private gibt es Einschränkungen: So dürfen Pools dort nicht mehr mit Gas und Strom geheizt werden. Auch Unternehmen sind betroffen: Beheizte Geschäfte dürfen zwischen September und Ende Februar beispielsweise ihre Ladentüren nicht mehr dauerhaft offen halten. Und Leuchtreklame ist verboten.

Vielen gehen diese Einschränkungen nicht weit genug, etwa der Umweltschutzorganisation WWF. Warum sollen die Einschränkungen für öffentliche Institutionen nicht auch für private Unternehmen gelten, fragt man sich dort.

Andere Länder sind schon weiter: In Spanien durften im heißen Sommer die Klimaanlagen in allen Arbeitsstätten, aber auch in Hotels, Gasthäusern und Geschäften, maximal auf 27 Grad herunterkühlen. Im Winter gilt heuer das 19-Grad-Limit beim Heizen. Bald könnten auch Einschränkungen für Privathaushalte verkündet werden. Mehr berichtet unser Korrespondent Ralph Schulze.

In Österreich gab man sich bisher eher zögerlich. Die türkis-grüne Regierung ruft zwar zum Energiesparen auf und will mit gutem Beispiel voran gehen, betonte aber auch, dass es für Private keine Einschränkungen geben soll. Allerdings gab es auch schon Gerüchte um einen „Energielockdown“. Gibt es vielleicht ein Comeback der mehrwöchigen „Energieferien"? Oder erneutes Distance Learning? Julia Wenzel ist den Fragen nachgegangen.

Aloysius Widmann schrieb zum Thema Energiesparen in einem Leitartikel: „Teure Energie ist bereits ein Sparprogramm.“ Er meint: „Egal, ob sie nahe der Armutsgrenze liegen oder zu den reichsten Haushalten gehören: Wenn die Kosten auf einmal stark steigen, dann reagieren die Menschen in aller Regel auch darauf.“

