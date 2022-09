Starke Säule des Gesundheitssystems

Verantwortung. Janssen Austria trägt als

führendes Pharma-unternehmen wesentlich zur best-möglichen Versorgung von Patienten in Österreich bei.

Janssen Austria leistet als Top-3-Pharmaunternehmen* mit Forschung und Innovation einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Patientenversorgung und ist seit der Standortgründung 1948 (noch unter dem Namen Cilag) ein wichtiger und verlässlicher Partner des Gesundheitssystems – und der Wirtschaft.

„Das Ziel und die Verantwortung unseres Teams von über 150 Change-Makern und Visionären ist, Innovationen unseres globalen Konzerns lokal zugänglich zu machen und heimischen Patienten eine Zukunft zu bieten, in der selbst schwere Krankheiten kontrollier- oder letztlich heilbar sind“, erklärt Ramez Mohsen-Fawzi, Managing Director von Janssen Austria, die gemeinsame Vision.

30 klinische Studien

Als forschendes Pharmaunternehmen führt Janssen derzeit über 30 klinische Studien direkt in Österreich durch. Im Zeitraum 2015–2021 wurden elf neue Medikamente als Erstzulassungen und 26 Indikationserweiterungen nach jeweilig erfolgter Zulassung durch die Europäische Kommission eingeführt. Allein seit Ausbruch der Pandemie gab es bereits fünf Neuzulassungen: neben dem Covid-19-Impfstoff auch Arzneimittel in den Bereichen Multiple Sklerose, Lungenkrebs und Multiples Myelom. „Bis heute haben wir mehr als 80 Medikamente weltweit eingeführt. 18 davon befinden sich auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Arzneimittel. Um all diese Meilensteine zu erreichen, investieren wir global jährlich knapp elf Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung“, so Mohsen-Fawzi.

Solide Kennzahlen

Die Pharmaindustrie erwirtschaftet mit einer Wertschöpfung von 6,9 Milliarden Euro 2,8 Prozent des österreichischen BIP** und ist somit auch in Krisenzeiten ein stabiler und essenzieller Wirtschaftsfaktor. Als Innovationstreiber und „Top Employer 2022“ mit derzeit über 150 Arbeitsplätzen stärkt Janssen Austria nicht nur den Wissenschafts-, sondern auch den Wirtschaftsstandort. Auch während der Pandemie hat Janssen Austria die bestmögliche Versorgung der Patienten gewährleistet: „Unsere Arzneimittelproduktion konnte weltweit durchgehend aufrechterhalten werden. Nicht zuletzt durch das Lager im niederösterreichischen Leopoldsdorf waren wir ohne Unterbrechung, auch in Lockdowns, bei einer Out-of-Stock-Quote von null Prozent immer lieferfähig“, berichtet Alexander Müller-Vonderlind, Director Market Access and External Affairs.

Versorgung verbessern

Um einerseits Arzneimittel und Therapien weiterentwickeln und andererseits Patienten auch abseits der Behandlung unterstützen und begleiten zu können, braucht es eine engagierte Industriepolitik. Experten aus Politik und Wissenschaft, die Ärzte- und Pflegeteams sowie Patienten und ihre Angehörigen müssen an einem Strang ziehen und gleichermaßen gehört werden. „Immerhin ist das Themenspektrum – von Gesundheitskompetenz über Zugang zu Therapielösungen bis hin zum Lebensalltag mit einer Erkrankung – ein sehr breites. Es gilt, die Rahmenbedingungen der klinischen Forschung und den Zugang zu innovativen Behandlungsoptionen zu verbessern. Auch Bildung und Ausbildung müssen gestärkt werden. Das tun wir in strukturierter Weise durch enge Kooperation mit Forschern, Universitäten und Ärzten sowie Pflegekräften“, betont Müller-Vonderlind.

Information Janssen ist die Pharma-Sparte von Johnson & Johnson

Forschungsschwerpunkte: Hämatologie & Onkologie, Immunologie, Psychiatrie & Neurologie, Pulmonale Hypertonie, Herz-Kreislauf- & Stoffwechselerkrankungen, Infektionskrankheiten & Impfstoffe

155 Beschäftigte in Österreich

Mehr zum Unternehmen:

www.janssen.com/austria

www.janssen.com/austria Patientenwebsite:

www.janssenwithme.at

AT_CP-339906



Quellen:

* IQVIA Gesamtmarkt („TOTA“) MAT Juni 2022;

** Haber, G. (2016): Life Sciences und Pharma: Ökonomische Impact Analyse