Pekings Wirtschaft gerät zunehmend in Turbulenzen, westliche Investoren ziehen ab, selbst in der Elite wächst der Unmut. Präsident Xi Jinping versteckt sich hinter seiner dogmatischen Null-Covid-Politik, stellt sich repräsentativ auf die Seite Putins und bastelt konsequent an einer einschüchternden Drohkulisse im Taiwan-Konflikt.

„Die wirtschaftliche Stimmung in Peking ist so schlecht wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr", erzählt China-Korrespondent Fabian Kretschmer im „Presse"-Podcast. Zwar funktioniere der staatliche Zensur- und Propaganda-Apparat, hinter den Kulissen brodelt es aber.

Präsident Xi Jinping beobachtet genau, was in der Ukraine passiert. Sollte die westliche Sanktionskulisse gegen Russland zu bröckeln beginnen, wird er daraus mit Blick auf den Taiwan-Konflikt seine Schlüsse ziehen. Und er steht auch persönlich vor seiner bisher wohl größten Prüfung: Im Herbst will er sich zum Präsident auf Lebenszeit küren lassen. Der Gegenwind ist ungewohnt heftig.

Gast: Fabian Kretschmer

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

