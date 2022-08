Quantencomputing: Verliert Europa das nächste Tech-Rennen?

Der von Baidu entwickelte Quantencomputer Qianshi wurde am Donnerstag in Peking präsentiert.

Europa steckt viel Geld in Quantencomputing. Trotzdem drohen die USA in diesem Milliardenmarkt davonzuziehen. Abhängigkeiten wie in der Chip-Industrie sollten laut Experten vermieden werden.

Auf die Pandemie hat Europa vergleichsweise schnell reagieren können. Die Pharmaindustrie hat in Rekordzeit neue Impfstoffe entwickelt und in Europa produziert, den Kampf gegen das Coronavirus hat dies erheblich vereinfacht. Auf die wirtschaftlichen Verwerfungen im Nachgang der Pandemie konnte Europa zum Teil weit weniger flexibel reagieren.

So haben Engpässe in den Lieferketten – ausgelöst durch Lockdowns in fernöstlichen Industriezentren und Häfen – etwa zu einem Mangel an Halbleitern geführt. Weil Europa im weltweiten Vergleich selbst nur geringe Kapazitäten für die Halbleiterproduktion hat, konnten laut der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) allein in Europa wegen der Chipkrise rund zehn Millionen weniger Autos hergestellt werden.

Nun warnt die BCG, dass Europa auch beim Quantencomputing in ähnliche Abhängigkeiten von Drittstaaten schlittern könnte wie in der Halbleiterindustrie. Die Folgen wären weitreichend, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Branchenreport. Quantencomputing werde künftig in Schlüsselindustrien wie etwa Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Pharma und Chemie eine wichtige Rolle spielen.

In den kommenden 15 bis 30 Jahren dürfte der Markt massiv anwachsen, die Experten der BCG rechnen mit einem Volumen von 450 bis 850 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr wurde weltweit eine Rekordsumme von rund 1,7 Mrd. Dollar in dem Sektor investiert, Tendenz stark steigend.

Spitzenreiter USA

Auch wenn die EU weltweit zu den Spitzenreitern bei öffentlichen Investitionen in Quantencomputing gehört: Die USA sind klare Nummer eins, wenn es um Patente, Risikokapital und entsprechend ausgebildete Talente geht.

Noch habe es Europa in der Hand, ein führender Standort für Quantencomputing zu werden, sagt François Candelon, Mitautor des Berichts. Aber die Zeit dränge. Es brauche einen Plan, um die Potenziale umzusetzen. Europa habe es in der Vergangenheit immer wieder versäumt, neue Technologien im richtigen Augenblick zu skalieren.

Damit aus Forschungsprojekten erfolgreiche Unternehmen werden, braucht es privates Kapital sowie Talente mit passender Ausbildung.

Plan für Europa

Europa hat laut Candelon die Voraussetzungen dafür, um in der Quantenindustrie zu reüssieren. Aber es brauche rasch einen gemeinsamen Aktionsplan, der die Strategien der EU-Mitgliedstaaten besser aufeinander abstimme.

Mit Quantum Flagship gibt es einen solchen zwar auf dem Papier, in der Praxis arbeiten die Mitgliedstaaten laut BCG aber wenig zusammen. In vielen EU-Ländern gebe es nicht einmal auf nationaler Ebene eine vertiefte Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Investoren. Die USA und China seien in diesem Bereich weiter, heißt es in dem Papier.

Zweitens sollten in Europa mehr private Investitionen mobilisiert werden, damit Start-ups schneller skalieren können. Dass die EU hier nicht mit den USA mithalten kann, liegt der BCG zufolge auch an einem relativ unterentwickelten Kapitalmarkt. Zudem sitzen in den USA Digitalriesen, die längst ein Auge auf den wachsenden Sektor geworfen haben – und über genügend Ressourcen verfügen, eine dominante Position in dem Sektor einzunehmen.

„Quantensouveränität“

Drittens müsse die EU selbst mehr Quantentalente produzieren – und gleichzeitig internationale Talente anziehen –, damit die künftig stark steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften auch gedeckt werden könne. Dann, so die Studienautoren, könne Europa „quantensouverän“ werden.

Warum das laut BCG erstrebenswert wäre: Quantencomputer versprechen einen deutlichen Schub für die Digitalisierung, es geht also auch um die Wettbewerbsfähigkeit. Google berichtete 2019 etwa, dass sein Quantencomputer, Sycamore, ein Problem, dessen Lösung mit bisherigen Supercomputern Tausende Jahre in Anspruch genommen hätte, binnen Minuten gelöst habe.

Experten gehen davon aus, dass Quantencomputer deutliche Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz und Machine Learning ermöglichen werden. Das ist beispielsweise relevant für selbstfahrende Autos.

In Österreich ist etwa das Innsbrucker Start-up Parity QC im Bereich Quantencomputing tätig. Geschäftsführerin ist Magdalena Hauser, Nichte des Tiroler Gründers und Investors Hermann Hauser. Er ist gemeinsam mit Business Angel Herbert Gartner in Parity QC investiert.

(luis)