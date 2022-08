New York will die Autos loswerden

Autokolonnen mitten in der Nacht am Times Square in Manhattan. Die Stadt New York will eine Staugebühr einführen.

Autofahrer sollen bald für Fahrten in Manhattan bezahlen: New York will als erste US-Stadt eine Staugebühr einführen. Auch, um die Öffis zu finanzieren.

New York. Es ist Dienstagnachmittag auf Manhattan, und Lamjed und sein Toyota kriechen seit einer guten Viertelstunde zwischen 39. und 37. Straße herum, knapp unterhalb des UN-Hauptquartiers. Die Straßen sind verstopft, und gefühlt geht es nur Zentimeter voran: Es ist ein neuralgischer Punkt, zwischen einer Abfahrt der östlichen Schnellstraße FDR Drive und der Einfahrt zum Queens-Midtown-Tunnel. Und dazu kommt noch der reguläre Stadtverkehr.

Lamjed ist Fahrer für ein großes Beförderungsunternehmen, und als solcher könnte auch er bald für Fahrten in Manhattan zahlen müssen. Stadt und Bundesstaat planen eine Staugebühr, um den zähen Verkehr aufzulockern, aber auch, um die Gesundheit der Anrainer zu schützen – und das öffentliche Verkehrssystem zu finanzieren. Bis zu 23 US-Dollar könnte eine Ausfahrt südlich der 60. Straße ab Ende 2023 kosten, schnelle Umfahrungsstraßen ausgenommen. New York wäre die erste Stadt in den USA, die ein solches Vorhaben umsetzt.