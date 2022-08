Oberbank sieht kein Zinsproblem bei Kreditnehmern

Die „Normalisierung“ des Zinsniveaus sei für heimische Schuldner gut verkraftbar, sagt Oberbank-Chef Franz Gasselsberger.

Seit Juli gibt es auch in der Eurozone wieder Zinsen, nachdem die EZB nach sechs Jahren Nullzinsen die Leitzinsen wieder erhöht hat (auf den Stand von 0,5 Prozent). Und viel deutet darauf hin, dass es im September neuerlich zu einer Anhebung kommen wird. Bei den heimischen Kreditnehmern sind die gestiegenen Zinsen jedoch ohnehin bereits angekommen, so eine Analyse der Nationalbank von Donnerstag. Demnach sind die Kreditzinsen bereits im ersten Halbjahr 2022, also noch vor der Zinserhöhung, bereits wieder angestiegen. Im Juni wurde mit durchschnittlich 2,12 Prozent der vorläufig höchste Wert seit Mai 2019 erreicht, im Dezember 2021 lag dieser noch bei 1,63 Prozent.

„Mit den geplanten Zinsschritten werden weder Private noch Unternehmen Probleme haben“, sagt dazu Oberbank-Chef Franz Gasselsberger bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses des Instituts am Donnerstag. In einer Umfrage unter den eigenen Firmenkunden rechnen 85 Prozent mit einem positiven Jahresergebnis und 95 Prozent haben auch bereits ihren Liquiditätsbedarf geregelt. Problematisch sei lediglich, dass 15 Prozent der Firmen davon berichten, dass sie Preissteigerungen nicht weitergeben könnten.