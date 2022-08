Produktrückruf: Hepatitis-A-Virus in Tiefkühl-Beerenmix

Die Ardo-Gruppe ruft das Produkt „Ardo Fruitberry Mix“ zurück. Das hauptsächlich in Gastronomiebetrieben verarbeitete Produkt wird vor allem über den Großhandel vertrieben.

Die Ardo-Gruppe hat das Produkt "Ardo Fruitberry Mix" zurückgerufen, nachdem bekannt wurde, dass ein ungarisches Labor das Hepatitis-A-Virus in einer 2,5-kg-Packung dieses Produktes nachgewiesen hat. Die Tests wurden durchgeführt, nachdem mehrere Besucher nach einem Restaurantbesuch in Ungarn erkrankt sind.

Der Rückruf betrifft 2,5 kg-Packungen der Chargennummer: 58622131 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 05/2024. Vorsorglich werden auch 1 kg-Verpackungen mit den Chargencodes 58622130 und 58622131 – MHD 11/2024 zurückgerufen. Das Produkt werde hauptsächlich in professionellen Betrieben der Gastronomie verarbeitet und über den Großhandel sowie Cash&Carry-Märkte vertrieben, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am Donnerstag. Alle Kunden, die den Ardo Fruitberry Mix mit den oben genannten Chargencodes erhalten haben, seien kontaktiert worden, um den Verkauf einzustellen und die Ware zu vernichten.

Ardo betrachte die Lebensmittelsicherheit und -qualität als äußerst wichtig und arbeite in diesem Fall eng mit den belgischen und österreichischen Lebensmittelbehörden zusammen, hieß es.

