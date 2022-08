Singer-Songwriterin Specht: "Verdichten ist essenziell"

Drucken

Hauptbild • Liedermacherin Louisa Specht: Ihre neue EP heißt „Karussell“. • Michèle Pauty

Mit Louisa Specht tritt eine weitere Singer-Songwriterin einer Goldenen Generation ins Rampenlicht. Gut findet sie auch Konstantin Wecker.

Ihre Lieder strahlen die Gepflegtheit eines kammermusikalischen Pop aus, wie man ihn schon länger nicht gehört hat. Louisa Specht ist 26 Jahre jung, wirkt aber durchaus reifer. Sie verfügt über Stimmcharisma und spielt sowohl Gitarre als auch Klavier.

Perfekt? „Wann kann man ein Instrument perfekt spielen?“, stellt sie eine kluge Gegenfrage. War auch nur rhetorisch gemeint. Das Phänomen, dass gute Liedermacher keines der von ihnen gespielten Instrumente perfekt spielen, ist bekannt. Dafür hecken sie Songszenarien aus. Was ist dabei wichtig? „Dass man textlich Dinge ausspart. Ich will den Hörern nicht meine persönlichen Geschichten so aufs Auge drücken. Da muss Spielraum sein, für die eigene Interpretation der Hörer. Zu verdichten ist essenziell.“

Musik zu machen, das bekam sie quasi mit der Muttermilch mit.