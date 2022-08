14-Jähriger nach Schussabgabe bei Polizeieinsatz inTirol verletzt

Die Polizei verfolgte einen verdächtigen Kastenwagen und brachte ihn zum Stehen. Daraufhin kam es zu dem Schuss. Der 14-Jährige befindet sich nicht in Lebensgefahr. Genaueres ist noch nicht bekannt.

In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist es Freitagfrüh im Bereich des Bahnhofes zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein verdächtiger Kastenwagen, der zuvor nach einer Kontrolle in Wörgl (Bezirk Kufstein) flüchtete und verfolgt wurde, stand dort auf einem Gleis. Daraufhin kam es zu einer Schussabgabe durch Polizisten. Dabei wurde ein 14-jähriger österreichischer Verdächtiger verletzt.

Zwei weitere Beschuldigte, ein 19-jähriger Österreicher und ein 13-jähriger Russe, flüchteten laut Polizei zunächst zu Fuß. Sie wurden aber schließlich festgenommen. Der verletzte 14-Jährige befand sich nicht in Lebensgefahr. Über die genauen Hintergründe war vorerst nichts bekannt, sie sind Gegenstand von Ermittlungen.

(APA)